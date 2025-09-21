Basket – La Valtur surclassa Ruvo e si aggiudica la prima!

La Valtur Brindisi non fallisce l’esordio in A2 superando nel palazzetto di Bari alla prima giornata la matricola Ruvo per 94 a 58. In un palasport stracolmo di tifosi brindisini, i quintetti di partenza sono stati per Brindisi Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Risponde Ruvo con Laquintana, Borra, Moody, Brooks e Jerkovic. Primo quarto molto equilibrato e con un buon livello di spettacolo. Al primo intervallo Valtur avanti 19 a 15. Vildera gia’ autore di 12 punti. Ma la Valtur innesta la sesta marcia nel secondo quarto annientando e sorprendendo gli avversari del Ruvo. A metà’ gara 41 a 21 per la squadra di Bucchi è partita quasi in ghiaccio. Anche il terzo quarto vede la Valtur con gran piglio, anche se Ruvo appare più solido. All’ultimo intervallo 66 a 45 per Valtur. Ultimo quarto senza storia e valido solo per i dati statistici. Vince Brindisi per 94 a 58. Miglior realizzatore Miami con 24 punti. Bravi anche Vildera, Copeland e Esposito.







