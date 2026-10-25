Basket – La Valtur torna al successo contro Avellino

La Valtur Brindisi vince in casa contro Avellino, alla sua prima sconfitta, per 83 a 70 e si rilancia in classifica. Gara sempre condotta da Brindisi che ha raggiunto anche 22 punti di vantaggio. Avellino, che e’ stata privata da subito dell’ex Francis per infortunio, ha a volte recuperato parte del gap, portandosi a -8 all’ultimo intervallo. Poi, nell’ultimo quarto la Valtur ha avuto un Williams straordinario e ha fatto suo il match.

Quarti i quintetti iniziali. La Valtur in campo con Caroti, Williams, Ray, Fantoma, Esposito. Assente ancora Cinciarini. Avellino con Fresno, l’ex Francis, Mollura, Dell’Agnello e Owens. Primo canestro di Ray con una tripla. Replica subito Francis da sotto canestro. Sara’ l’ultimo canestro di Francis perché lascerà’ il terreno di gioco per una condizione fisica non perfetta. Poi la tripla di Owens porta il punteggio in parità. Ma arriva il buon momento di Caroti che da’ la prima spallata al punteggio. 12 a 5 al terzo minuto. Time out Avellino. Ma la squadra irpina e’ stordita e subisce al rientro in campo la tripla di Fantoma del +10. A meta’ tempino Brindisi sul +15. Reazione dei biancoverdi con un parziale di 10 a 2. Merito di Fresno e Palumbo. Brindisi non segna più e Brienza chiama time out a un minuto e mezzo dal primo intervallo. Il primo parziale vede Brindisi avanti per 27 a 19 con gli ultimi due canestri di Mastellari. Il secondo periodo si apre con due triple, una per parte. Poi ancora Mastellari favorisce con le sue triple un nuovo allungo dei biancazzurri sul +12. La Valtur riesce a mantenere un buon vantaggio e va all’intervallo sul 51 a 37. Parte fortissimo la Valtur nel terzo periodo. 8 a 1 e punteggio sul 59 a 37. Avellino, senza Owens, carico di 3 falli, sembra rimasta negli spogliatoi. Time out per gli irpini. Avellino torna in campo piu’ motivata e in pochi minuti si porta a -9 con i canestri di Mollura e Owens. All’ultimo intervallo Valtur avanti 68 a 60. Avellino accorcia a -6 ma poi Bolpin per la Valtur con 5 punti rida’ un po’ di fiato al tram di casa. Brindisi a +10 e questo pare essere il break decisivo. Infatti dopo non c’è’ stata piu’ storia. Brindisi vince per 83 a 70. Miglior realizzatore Williams con 20 punti. Nel prossimo turno, nell’anticipo del sabato sera, la Valtur giocherà’ in trasferta contro Mestre. In testa resta solitaria Livorno che e’ ancora imbattuta dopo 6 partite.

(foto Vincenzo Tasco)