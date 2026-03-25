Basket. La Valtur vince al fotofinish contro Cento

Vittoria della Valtur Brindisi nei secondi finali sul campo di Cento, grazie ad una tripla di Copeland a 7 sec dal termine. Un successo difficile che regala alla Valtur il primo posto con Pesaro, sconfitto in casa da Bologna. Ma i pesaresi hanno il vantaggio della differenza canestri. Gara complicata più’ di quanto previsto per la Valtur di coach Bucchi che hanno trovato di fronte una squadra molto agguerrita. Questi i quintetti di partenza. Cento in avvio con Davoe, Conti, Berdini, Fall e Davis. La Valtur con Cinciarini, Copeland, Fantoma, Esposito e Vildera. Gara subito con ritmi molto veloci. Cento parte molto forte e costringe la Valtur ad inseguire. Al primo intervallo gli emiliani avanti per 20 a 15. Poi la squadra di Bucchi, dopo il -10, si sveglia dal torpore, sotto i colpi mortiferi di Miani e Copeland, e inizia a giocare molto bene in difesa e a recuperare rimbalzi. Al settimo minuto Brindisi ribalta la partita e va avanti di sei lunghezze. Sul finire del tempo parziale favorevole a Cento sul 7 a 0 e farà nuovamente in equilibrio. All’intervallo lungo, parita’ sul 39 a 39. Inizia bene il terzo quarto la Valtur Brindisi. Parziale di 7 a 2, grazie ad una difesa molto accorta, rispetto al primo tempo, che fa andare in confusione i padroni di casa. Cento recupera e si riporta in scia ai biancazzurri. Equilibrio che resiste, con break parziali da entrambi i fronti, fino all’ultimo intervallo. Prima dell’ultimo quarto, ancora parità’ sul 58 pari. Partita bellissima ed emozionante nell’ultimo tempino. Le due formazioni si sono mostrate determinate a vincere il match. A due min dal termine si e’ sul 70 pari. Molto bene Francis per i biancazzurri. A 40 sec dal termine Cento avanti di un punto. A 20 sec avanti di due punti. Time out Brindisi. Ultimo attacco della Valtur. Copeland realizza la tripla del +1 a 7 sec dal termine. Time out Cento. I padroni di casa falliscono l’ultimo tiro e Brindisi vince per 75 a 74. Miglior realizzatore Copeland con 21 punti. Si torna in campo sabato. Ancora una trasferta per la Valtur sul parquet di Mestre.