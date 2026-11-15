Basket – La Valtur vince contro Cento e continua a volare!

Vittoria sofferta della Valtur Brindisi in casa per 83 a 79 contro Cento. Come e’ accaduto mercoledì scorso decisivo l’ultimo quarto per la vittoria dei biancazzurri.

In campo in avvio per la Valtur Cinciarini, Bolpin, Ray, Miani e Williams. Per gli emiliani Conti, Woodson, Davis, Moretti e Montano. Gara equilibrata con la Valtur che non riesce a scrollarsi di dosso gli ospiti. Cento controlla ogni tentativo di fuga dei padroni di casa e si porta anche in vantaggio. Al primo intervallo 18 a 17 per gli ospiti. Stesso trend nel secondo quarto. Brindisi non gioca al meglio, mentre gli ospiti riescono a mantenere un buon ritmo. A metà’ gara 38 a 35 per gli emiliani. Miglior realizzatore Woodson con 11 punti, seguito da Williams con 10. L’equilibrio regna anche nella seconda parte di gara. Solo nell’ultimo quarto, con un incontenibile Williams, la squadra di Brienza ha saputo allungare quel tanto per vincere il match per. 83 a 79. Migliori realizzatori Williams e Woodson con 21 punti.

(foto Vincenzo Tasco)