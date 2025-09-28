Basket. La Valtur vince contro Cremona e vola in classifica

Un successo netto, il secondo consecutivo è il primo in casa, per la Valtur Brindisi contro la JuVi Cremona dell’ex coach Luca Bechi per 85 a 60. Una vittoria già ben definita nei primi 20 minuti. La squadra di Bucchi, davanti ai propri tifosi, ha dato davvero l’impressione di essere squadra forte e ben disposta in campo. Lottera’ fino alla fine per ritornare in A1. Questi i quintetti in campo. Per la Valtur, Cinciarini, Copeland, Miami, Mouaha e Vildera. Cremona con Panni, Fiodo, Mcconico, Di Croce e l’ex Del Cadia. Parte forte la Valtur in avvio di primo quarto indirizzando gia’ il match a proprio favore. 22 a 17 al primo intervallo in favore dei biancazzurri. Secondo quarto giocato benissimo dalla squadra di Bucchi. Inesistente Cremona. A metà’ gara 53 a 30 per i biancazzurri e partita gia’ ben indirizzata a proprio favore. Nel terzo quarto Brindisi raggiunge anche 30 punti di vantaggio. All’ultimo intervallo Valtur avanti per 70 a 44. Ultimo quarto giocato un po’ in maniera soft visto il divario nel punteggio. Cremona recupera un po’ mentre Brindisi regala qualche pallone in più all’avversario. Ma alla fine Brindisi vince per 85 a 60. Grande difesa per i ragazzi di Bucchi. Unico neo troppi palloni persi. Migliori realizzatori Radonjic per Brindisi e Mcconico per Cremona con 19 punti. Domenica trasferta contro Livorno.