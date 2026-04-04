Basket. La Valtur vince contro Livorno. Ma che fatica!

Match della vigilia di Pasqua al PalaPentassuglia. Brindisi ospita Livorno. Gara molto equilibrata, giocata non benissimo dai biancazzurri che comunque riescono a vincere per 76 a 75 , soffrendo tantissimo sia in avvio che sul finire. Brindisi torna al secondo posto, complice la sconfitta di Bologna, prossimo avversario domenica 12 aprile.

Questi i quintetti iniziali. La Valtur con Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic e Vildera. Risponde Livorno con Hames Tony, Penna, Filoni, Possamai e Woodson. Parte molto contratta la squadra brindisina. 4 a 0 in avvio per gli ospiti. Primo canestro Brindisi al 4’. Poi i padroni di casa riescono a ritrovare le giuste posizioni difensive e Livorno fa più fatica in attacco. Tuttavia, la squadra di Bucchi non pare in serata al tiro. Il solo Esposito riesce a controbattere. A metà’ primo tempino 10 a 6 per i toscani. Bucchi cerca di scuotere i suoi con i cambi. Escono Radonjic, Esposito, Vildera e Cinciarini e al loro posto Mouaha, Mian, Mabor e Francis. Brindisi soffre ai rimbalzi. Livorno non fa nulla di trascendentale ma e’ in vantaggio. I nuovi entrati corrono e segnano. E così Brindisi avanti al primo intervallo per 20 a 14. Le seconde linee hanno fatto la differenza. Ti y e Francis i migliori realizzatori. In avvio di secondo tempino tripla di Maspero, l’ultimo ad entrare in campo, a conferma del suo ottimo stato di forma. Ma dopo quel canestro la Valtur si blocca nuovamente e Livorno si riporta ad un sol punto di distacco. Time out Bucchi per riordinare le idee. Brindisi torna in campo con maggiore vigore e ritorna ad avere un vantaggio di sei punti. Livorno fa un po’ di confusione in attacco, perdendo un paio di palloni importanti. Ora i biancazzurri giocano con scioltezza in attacco e con forza in difesa. Si allunga il gap a proprio favore con i 10 punti di vantaggio, 35 a 25 al 7’. Livorno non segna più’. All’intervallo lungo Brindisi avanti 42 a 33. Miglior realizzatore Francis con 13 punti. Poi per Livorno Woodson con 11. Passo indietro della Valtur in avvio di terzo periodo. Qualche tiro errato di troppo. Ne approfitta Livorno che senza strafare si riporta a 2 lunghezze di distacco. E Bucchi è costretto a chiamare un minuto di sospensione per dare la giusta carica ai suoi giocatori. Al ritorno in campo Cinciarini incarna nuovamente il ruolo dell’angelo custode e con una tripla e due assist riporta la sua squadra avanti di 7 punti. Si prosegue con il festival delle triple con Radonjic e Filloy, ma Livorno resta sempre alle calcagne dei padroni di casa. Brindisi fallisce due attacchi a difesa schierata e Livorno impatta sul 54 pari. Time out ancora per Bucchi ad un minuto dal termine. All’ultimo intervallo Livorno ripassa in vantaggio per 57 a 56. In avvio dell’ultimo quarto, dopo la tripla del +2 degli ospiti, Copeland in attacco con 8 punti consecutivi e la forte difesa di tutta la squadra portano la Valtur a condurre il match per 69 a 61. Ma Livorno non molla la presa. Finale molto sofferto per Francis e compagni con tanti errori in fase di manovra. Livorno si riporta in vantaggio di un punto a due minuti dal termine. Livorno spreca due tiri liberi del +3 e Brindisi torna avanti di un punto sempre con i tiri liberi di Copeland. Ingenuità subito dopo dello stesso Copeland con un fallo in attacco. Time out Bucchi. Si riprende con gli ospiti che perdono il pallone in attacco. Dall’altra parte fallo su Esposito e Brindisi con un suo tirio libero mette il muso avanti di due punti. Livorno spreca l’ultimo attacco e consegna due tiri liberi a Cinciarini che clamorosamente li fallisce. Due tiri liberi per Livorno. Filloy ne segna solo uno. Toscani a -1 a 5 sec dal termine. Pallone per la Valtur che pero’ fallisce la rimessa in gioco. Attacco per Livorno che ha il tiro del successo ma lo sbaglia e Brindisi, pur giocando male, vince per 76 a 75. Intanto, la capolista Pesaro ha vinto contro Verona, mantenendo la testa della classifica, mentre la Fortitudo Bologna ha perso contro Cividale e Scafati ha sconfitto Rieti. Con questi risultati Brindisi e Scafati raggiungono Bologna al secondo posto. E mercoledì big match in casa di Scafati.