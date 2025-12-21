Basket – La Valtur vince e torna a correre!

Sofferta partita della Valtur Brindisi che in casa, davanti ad un pubblico numeroso, vince contro Pistoia per 76 a 68. Gara in salita per la squadra di Bucchi che ha dovuto recuperare uno svantaggio di 17 punti nel corso del terzo tempino. Fino a quel momento, i giocatori biancoazzurri non hanno giocato al meglio, lasciando a Pistoia facili tiri sia da due punti che da tre punti. Poi, nell’ultimo quarto di gioco, la forte difesa della squadra di casa ha saputo indirizzare il match verso Brindisi: un tempino dominato con il punteggio di 27 a 10.

Alla fine, nella festa natalizia generale, Brindisi supera Pistoia per 76 a 68, restando nelle primissime posizioni della classifica.