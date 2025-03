Basket. La Valtur vince il derby contro Nardo’!

Finalmente un successo dopo due sconfitte consecutive della Valtur Brindisi sul parquet di Lecce. La squadra di Bucchi, senza Vildera, ha vinto contro Nardo’ per 76 a 65, con giubilo dei tantissimi tifosi brindisini presenti nel palazzo dello sport di Lecce. Vendicata così, sportivamente, la sconfitta subita da Brindisi ad opera dei neretini nel girone di andata. Gara sul filo dell’equilibrio sin dalle prime battute. 20 a 18 il primo quarto in favore dei brindisini. 35 a 34 a metà gara. Calzavara e Del Cadia i migliori per i biancazzurri. Dall’altra parte Smith e Stewart, gli unici in doppia cifra per i padroni di casa. Nel terzo quarto la Valtur allunga leggermente e chiude il terzo quarto col parziale di 23 a 18. Non e’ una bella partita, e’ molto nervosa e con percentuali al tiro basse. Nardo’ vince il duello ai rimbalzi, ma non mette a frutto il maggior numero di palloni giocabili. Ottima infatti la difesa messa a punto da Ogden e compagni. All’ultimo intervallo, quindi, Brindisi avanti per 58 a 52. Nell’ultimo quarto e’ Fantoma il giocatore biancazzurro piu pericoloso. Gara sempre equilibrata ma la squadra brindisina riesce a mantenere un leggero vantaggio, rintuzzando ogni tentativo di rimonta del Nardo’. A due minuti dal termine Ogden mette la tripla del +6 che risulta decisiva per la vittoria finale. Poi Del Cadia e’ protagonista di un paio di azioni difensive importanti per recuperare il possesso palla. Alla fine Brindisi vince per 76 a 65.

Miglior realizzatore Smith con 29 punti. Per Brindisi Ogden con 20 punti. Venerdi prossimo la Valtur recupera la gara Cremona (ore 20.30) non disputata per gli impegni della Nazionale.