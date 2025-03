Basket. La Valtur vince la seconda gara consecutiva contro Cremona

Si gioca al PalaPentassuglia la gara di recupero tra Valtur Brindisi e Cremona. Al fotofinish vince Brindisi per 89 a 86. Ora i playoff non sono più un miraggio. Partita equilibrata e bellissima. Valtur decimata per le assenze di Vildera, Laquintana e con Fantoma a mezzo servizio per un infortunio. In campo per la Valtur Brown, Ogden, Calzavara, Del Cadia e Arletti. Per Cremona in campo Bertetti, Giannini, Massone, Morgillo e l’ex Washington. Ancora un altro ex per Cremona con coach Luca Bechi, che fu sulla panchina di Brindisi nel girone di ritorno di serie A 1 nel 2011. Assente l’altro ex Almeida. Parte bene la squadra di Bucchi che si porta sul 7 a 3 in due minuti, con parziale di 7 a 0. I lombardi recuperano il gap con un paio di canestri di Morgillo, ma Brindisi ribatte colpo su colpo e Brown rigetta indietro gli ospiti con una tripla fantastica. Bechi chiama time out per Cremona sul -8. Sul finale del tempo Cremona ha più energia e con due canestri di Polanco raggiunge al primo intervallo la Valtur sul 22 pari. Primo vantaggio Cremona in avvio di secondo quarto con La Torre. Ma Brindisi reagisce e con un 5 a o si riporta avanti. La gara va a strappi e a metà tempino e’ Cremona a fare la partita raggiungendo il massimo vantaggio di 5 punti. E il vantaggio resta tale all’intervallo lungo con Cremona avanti per 36 a 31. Miglior realizzatore Polanco con 14 punti. Per Brindisi Calzavara e Ogden con 8.in avvio di ripresa Brindisibribalta subito l’andamento del match con le tre triple di Calzavara e Ogden. Cremona appare disorientata perdendo tre palloni in attacco abbastanza ingenuamente. Valtur avanti per 53 a 46. Parziale di 12 a 0 in tre minuti. Brindisi aumenta il vantaggio. Buone le prestazioni di Calzavara e Del Cadia. Ma anche Ogden si conferma ad alti livelli. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 67 a 62 con l’ultima tripla di Massone lasciato incredibilmente libero da Del Cadia, un po’ disattento in questa occasione. Nell’ultimo quarto le squadre appaiono meno precise e più stanche. Brindisi riesce a contenere il tentativo di rientro dei cremonesi di Luca Bechi. Nella seconda parte del tempino Cremona approfitta di un blackout out dei padroni di casa pareggiando sul 79 pari a tre minuti dal termine. La Valtur riprende tre punti di vantaggio con tre tiri liberi, uno di Del Cadia e due di Brown. Poi Brindisi si deconcentra e lascia fare un canestro facile facile agli avversari. Ma Brown piazza la tripla del vantaggio del +2. Massone pareggia a 46 secondi dal termine sull’ 85 pari. Finale emozionante. Brown segna ancora ed e’ il canestro della vittoria perché’ Cremona commette una grossolana ingenuità con fallo in attacco. Alla fine Brindisi vince per 89 a 86. Migliori realizzatori Polanco con 33 punti per Cremona e Calzavara con 23 per Brindisi. Si tornerà’ in campo domenica 23 marzo, sempre in casa, contro Cantù’.