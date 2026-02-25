Basket. La Valtur Brindisi batte Forlì e torna al primo posto

Recupero infrasettimanale per il campionato di A2 del match tra Forlì e Valtur Brindisi, rinviato un mese fa per gli impegni di qualche atleta delle due squadre nelle varie Nazionali. Ha vinto la Valtur per 79 a 74, raggiungendo così Pesaro al primo posto in classifica. Una vittoria esterna che mancava da tanti mesi. In campo per gli emiliani Tavernelli, Masciadri, Aradori, Stephans, Pepe. Per la Valtur in campo Cinciarini, Copeland, Esposito, Radonjic, Vildera. Equilibrio nelle prime fasi del match. Le due squadre mostrano buona intensità e precisione in attacco, un po’ meno in difesa. Al primo intervallo Forlì avanti per 29 a 23. Miglior marcatore Aradori con 9 punti. A seguire Vildera con 8. In avvio di secondo quarto e’ Francis che scuote la propria squadra con due triple che riportano Brindisi a -2. Poi Cinciarini trova un canestro importante che costringe Forlì al time out. Brindisi e’ tornata a difendere in maniera molto aggressiva. Gara che mantiene sempre un equilibrio di forze tra le due contendenti. Brindisi va in vantaggio e Forlì chiama un altro time out per arginare la voglia di vincere dei brindisini. All’intervallo lungo parità’ sul 45 a 45. Migliori realizzatori Francis e Vildera con 12 punti per Brindisi, Aradori con 14 per Forlì. Valtur male nel tiro da tre punti. In avvio del terzo quarto la squadra di Bucchi torna a guidare il punteggio con cinque punti di vantaggio. Dall’altra parte il solo Aradori prova a tenere Forlì in scia. Ma la Valtur questa sera e’ molto reattiva e allunga sul +8. Ultime fasi del tempino molto confuse su entrambi i lati, con infiniti errori al tiro e anche sui passaggi. All’ultimo intervallo comunque Brindisi avanti per 66 a 56. L’inizio dell’ultimo quarto vede i padroni di casa molto precisi e decisi a recuperare la partita. Parziale di 9 a 2 a loro favore e farà tornata in equilibrio in un amen. Aradori grande protagonista per gli emiliani. Il forte giocatore di casa esce per cinque falli a 2 min e mezzo dal termine. Gli ultimi minuti vedono un’alternanza di vantaggi fino a quando Francis trova i canestri del +6. Francis grande protagonista del finale del match. Finale, Brindisi vince per 79 a 74 e torna in vetta alla classifica. Migliori realizzatori Aradori con 23 punti e Francis con 19 punti. Domenica prossima il campionato osserverà’ un turno di stop per gli impegni delle Nazionali. Si torna in campo l’8 marzo sul campo di Rimini.