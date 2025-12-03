Basket. La Valtur Brindisi supera Mestre

Gara di recupero della quattordicesima giornata. La Valtur ha superato in casa per 83 a 72 un coriacea Mestre dei tanti giovani talenti. Quarta vittoria consecutiva per i biancazzurri che potenzialmente potrebbero arrivare al primo posto se vincono l’altra gara di recupero del 17 dicembre. Questi i quintetti di partenza. Per la Valtur in campo Cinciarini, Copeland, Vildera, Radonjic e Esposito. Per Mestre in campo Curry, Galmarini, Bonacini, Alipiev e Aromando. Partono bene le due squadre con tanti canestri. 7 pari al terzo minuto. Gara che si gioca sul filo dell’equilibrio. Al primo intervallo, Mestre avanti 24 a 21. In avvio di secondo quarto la Valtur di Bucchi piazza un parziale di 9 a 0. Poi, pian piano Mestre recupera qualche punticino. A metà gara Brindisi avanti per 39 a 34. Esposito per Brindisi e Alipiev per gli ospiti i migliori realizzatori con 10 punti. Sottotono Copeland. Equilibrio anche nel terzo quarto. Brindisi tira male nel tiro da 3 punti, mentre Mestre ha buone percentuali dalla distanza. La Valtur fa affidamento finalmente su Vildera, mentre i veneti hanno in Alipiev un vero trascinatore.

All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 60 a 57. In avvio di ultimo quarto la squadra di Bucchi, pur senza Copeland, piazza il break decisivo. Va sul +12 con una grande difesa zona press e il pubblico inizia a gongolare. Nei primi 4 minuti Mestre non fa alcun canestro. Tornano in campo Cinciarini e Vildera. Ma e’ Esposito il grande realizzatore per la Valtur. Mestre prova a rientrare con l’aiuto dei tiri liberi. Ma Cinciarini ristabilisce con una tripla dall’angolo il vantaggio di 10 punti. Alla fine Brindisi vince per 83 a 72. Miglior realizzatore Alipiev con 23 punti. Per la Valtur , Esposito 22. E domenica, scontro al vertice al PalaPentassuglia. La Valtur ospita la capolista Pesaro (ore 18.00) per un match di grande valenza per la promozione diretta in A1.