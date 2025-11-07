Facebook Instagram
Basket. La Virtus Brindisi al via in DR2

Dopo la promozione della scorsa stagione, esordio della Virtus Brindisi basket di coach Santino, domani sera, nel campionato DR2. Prima gara e prima trasferta sul campo del Francavilla. La squadra brindisina e’ formata da giovani cestisti, tra i 19 e i 20 anni, a conferma della volontà’ di far crescere questo gruppo di ragazzi. La società del presidente Claudio Olivieri ha allargato la base con l’ingresso di altri soci. In tutto sette appassionati che hanno voluto dare il loro contributo per questa splendida realtà’ cestistica. E il presidente apre le porte a chi volesse aggregarsi a questa società.

