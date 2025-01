Basket: la Virtus Brindisi prima nel campionato DR3 e terza realtà cittadina per tesserati.

Il basket? “E’ gioia di vivere”. Ecco cosa risponderebbero soci, tesserati e atleti della Virtus Basket Brindisi alla domanda iniziale. E in effetti è proprio così. In casa Virtus la pallacanestro rappresenta non solo una pratica sportiva ma anche il modo più bello, coinvolgente e idoneo per l’inclusione e l’accoglienza. Accanto ai già importanti successi sportivi raggiunti con le proprie “leve” giovanili, la Virtus Basket Brindisi infatti agevola l’inserimento nel mondo sportivo e sociale di ragazzi con disabilità o con disturbo dello spettro autistico, dando il proprio supporto alle istituzioni scolastiche in vari progetti dedicati agli aspetti socio-sportivi e di inclusione. Tutto ciò lo si fa per un unico scopo, come indicato a carattere cubitali nelle pagine dei social media societari: “Aiutare, attraverso lo sport del basket, a formare l’uomo che è dentro ad ogni bambino, ad ogni ragazzo, ad ogni atleta”. Come? Sviluppando dapprima i valori di solidarietà, comunità, responsabilità, rispetto ed accoglienza di ogni iscritto, poi la fisicità, la tecnica individuale e di squadra. La Virtus Brindisi è una giovane e nuova realtà della pallacanestro brindisina. Ma, nonostante i pochi anni di attività (nata nel 2016, affiliata FIP e CSI), è uno dei maggiori sodalizi sportivi del territorio per numero di tesserati, dietro soltanto alla New Basket Brindisi e Aurora Basket. Una “scalata” pazzesca e veloce. Nata per svolgere solo attività sportiva coniugata al maschile, da pochi mesi la società del presidente Claudio Olivieri ha aperto le porte anche al basket femminile con la partecipazione al campionato under 17, dove la Virtus è nelle primissime posizioni di classifica. E un’atleta di questo nuovo gruppo, la tredicenne Carmela Morelli, è stata già convocata nei vari stages collegiali della Federazione pallacanestro. Oltre all’Under 17 femminile, la società è impegnata da tempo nei campionati giovanili maschili Under 13, 14, 17, 19, oltre all’attività del centro minibasket. “Con soddisfazione – dichiara il presidente Claudio Olivieri – possiamo vantare il primo posto nel campionato Under 19 Regionale, il secondo posto nel torneo Under 17. E poi siamo al primo posto a punteggio pieno nel nostro primo campionato senior maschile Divisione Regionale 3, sia pur con atleti poco più che maggiorenni, tutti prodotti del nostro vivaio. I nostri colori sociali solo il giallo e nero, in onore della grande Libertas Brindisi”. Sabato 1 febbraio, la Virtus Brindisi ospita il Lecce per l’ultima giornata del girone di andata (Tensostatico S.Angelo – ore 16.30). In classifica, la Virtus comanda con 14 punti, seguita da Ceglie con 12 e poi a seguire Mesagne. Monteroni e Calimera con 8 punti. L’allenatore è Gigi Santini, già playmaker di notevoli qualità tecniche e umane negli anni ’80 e ’90. Lo staff tecnico della società è completato da Maurizio Tateo, Tiziana Minoia, Marco Bavaro, Laura De Marco e Valentina Siccardi. Il Consiglio Direttivo è costituito da Claudio Maria Olivieri (presidente), Giuseppe Olivieri (vice presidente), Livio Di Noi (consigliere). Lo staff dei dirigenti, coordinato dal D.S. Gianni Dell’Aglio, è costituito da Massimiliano Camassa, Francesca Ponticelli, Tonino Centonze, Tina Spagnuolo, Gabriele Dell’Aglio, Alessandro Franzel, Francesco Cioce, Maurizio Lanza, Giuseppe Servino. Lo staff medico si avvale della collaborazione dei dottori Raffaele Capone e Mariacristina Massagli.