Basket. La Virtus Brindisi prova a vincere la finale playoff

Il sogno, pur non previsto realmente, si sta avverando. La Virtus Brindisi basket giocherà’ da domani sera la finale playoff del campionato regionale DR3 contro il Bitonto. La partita d’esordio e’ prevista per domenica 18 maggio, alle ore 19.00, sul parquet del tensostatico del rione S.Angelo. Poi si giocherà a Bitonto gara 2 ed eventuale gara 3 ancora a Brindisi. La squadra brindisina di Gigi Santini, che ricordiamo e’ formata da cestiti under 19, ha lavorato duramente in questi mesi, dando l’opportunità a questi ragazzi di confrontarsi con squadre più strutturate e composte da giocatori senior molto esperti. Non solo Valtur Brindisi quindi nella nostra città. La Virtus sta scalando posizioni nell’interesse di tanti tifosi. Ingresso gratuito al Tensostatico.