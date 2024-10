Basket – Laquintana presenta il derby Brindisi-Nardò: “Per noi vale come una finale”

PALLA A DUE DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 18:00 AL PALAPENTASSUGLIA DI BRINDISI. BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA €10 AL NEW BASKET STORE, ONLINE SU VIVATICKET O AL BOTTEGHINO DEL PALASPORT DOMENICA DALLE 16:30.

La settima giornata del campionato di Serie A2 presenta una sfida del tutto inedita tra Brindisi e Nardò che daranno vita al derby tutto pugliese nella seconda serie della pallacanestro italiana.

Le due squadre si presentano all’appuntamento con morale e condizione fisica del tutto opposta, tra l’entusiasmo dei neretini reduci dalla prestigiosa vittoria casalinga ottenuta contro la Fortitudo Bologna, e l’amarezza in casa brindisina per un inizio di stagione vissuto in piena emergenza infortuni e indisponibilità ma con la reazione di squadra mostrata a Rieti dopo una prestazione caparbia e orgogliosa sebbene non vittoriosa.

Palla a due in programma domenica 27 ottobre alle ore 18:00 al PalaPentassuglia di Brindisi.

Biglietti in vendita a partire da €10 al New Basket Store, Corso Garibaldi 29 (09:30-13:00; 16:45-20:15, chiuso la domenica), online sul sito www.vivaticket.it, punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio e al botteghino del palasport con apertura 90 minuti prima della palla a due.

A presentare la sfida in casa Valtur Brindisi il capitano, Tommaso Laquintana, nato e cresciuto in terra pugliese: “È una partita molto importante per noi e per tutta la città, è il derby pugliese e vogliamo far capire a tutti che non meritiamo la posizione in classifica in cui siamo. Abbiamo fatto tanti sacrifici da agosto, la squadra è sul pezzo e concentrata, allo stesso tempo molto stanca di perdere. Purtroppo anche l’ultima partita non ci ha premiato nonostante una buona prestazione, c’è rabbia e voglia di fare qualcosa in più. È la partita giusta per dare delle dimostrazioni. Sono certo che l’appoggio del pubblico non mancherò, così come avvenuto anche a Rieti in modo caloroso. Per noi sarà come una finale”.

Ex della partita Antonio Iannuzzi, attuale capitano della squadra neretina, è stato un giocatore biancoazzurro nella stagione 2019/20 in Serie A collezionando due presenze in Supercoppa Italiana e tredici partite disputate in LBA.

Il match Brindisi-Nardò sarà proposto in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma LNP Pass domenica pomeriggio a partire dalle ore 18:00. Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android, Android TV e Samsung TV, consentendo la visione anche sui dispositivi Chromecast e Fire TV Stick.

Diretta radiofonica sulle frequenze di radio Ciccio Riccio. La partita sarà trasmessa in differita lunedì alle ore 23:00 su Teleregione (canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) del Gruppo Editoriale Distante, media partner NBB.

Il Gold Sponsor della società biancoazzurra, Baux Srl, sarà il match sponsor della sfida che si prospetta possa essere una vera festa dello sport pugliese in una cornice di pubblico delle grandi occasioni.