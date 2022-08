BASKET – L’ARGENTINO BAUTISTA FOURCE E’ IL NUOVO PLAY DELLA DINAMO!

Il funambolo argentino Bautista Fouce è il nuovo playmaker della Limongelli Dinamo

La Limongelli Dinamo Basket Brindisi comunica con estrema soddisfazione l’accordo per la stagione 2022/2023 con Bautista Fouce, play/guardia di 185 cm.

Bautista “Bau” Fouce, nato il 20 giugno 1997 a Gualeguaychu in Argentina, ha iniziato il suo percorso cestistico nel Central Entre Ríos, club molto noto a livello nazionale. In seguito il trasferimento al Neptunia, conquistando il titolo Under 17.

Nel 2020 l’esordio nel mondo dei senior con il Centro Bancario realizzando 14.8 punti di media in 19 gare disputate.

Nella stagione successiva il passaggio nel Torneo Federal, terza serie nazionale, con la maglia del Luis Luciano dove realizza 12.6 punti di media in 26 partite, con un high di ben 44 punti nella semifinale promozione.

Le ottime prestazioni lo portano alla riconferma anche nella stagione 2021/2022 dove migliora nettamente le sue statistiche, trascinando la squadra alla finale promozione con 16.8 punti di media in 28 partite disputate.

Il General Manager della Dinamo Dario Recchia presenta così il nuovo acquisto: “Bautista è un play moderno che ama giocare di squadra ma che non disdegna “mettersi in proprio” ed arrivare al ferro con conclusioni da sotto. È un giocatore mancino con un gran tiro dall’arco e che, da buon argentino, ha la “garra” tipica dei giocatori sudamericani che non vogliono mai perdere.

Ha accettato con piacere di venire in Italia e nella nostra società e potrebbe essere una vera rivelazione del prossimo campionato di C Gold.”

Bautista Fouce raggiungerà la città di Brindisi il prossimo 25 agosto e si unirà subito ai suoi nuovi compagni di squadra per preparare al meglio la stagione 2022/2023.