Basket – L’Assi riconferma Andrea Scivales

Non c’è due senza tre: Andrea Scivales vestirà per il terzo anno consecutivo la maglia biancorossa.

È con immenso piacere che la GAW Assi Basket Brindisi annuncia l’ingaggio per la stagione 2024-2025 del centro brindisino, classe 2003.

Dopo la riconferma di Polifemo, la società brindisina mette a segno un altro colpo, garantendosi ancora le prestazioni del giovanissimo pivot brindisino, distintosi già con la maglia biancorossa durante la scorsa stagione.

Andrea è un giocatore versatile che non ha bisogno di presentazioni: nonostante la giovane età, ha già maturato importanti esperienze nei campionati regionali senior.

Molto determinato e desideroso di far bene sin dal primo allenamento, con la passione per la palla a spicchi, ho condiviso sin da subito il nostro progetto con grande entusiasmo.

Ottimo rimbalzista e intimidatore d’area, Scivales ha un indiscusso talento offensivo: le sue caratteristiche tecniche ci permetteranno di essere pericolosi sia sotto canestro che sul perimetro essendo un giocatore dotato di buoni movimenti nell’area pitturata ed avendo un buon tiro piazzato dalla media e lunga distanza.

“Sono davvero felice di continuare a far parte di questo gruppo – afferma Scivales – ho subito accettato l’offerta della Società, che ringrazio per la stima e l’affetto dimostrate nei miei confronti: garantirò̀ a tutti i tifosi il massimo impegno, in allenamento come in partita, ed insieme ai miei compagni cercheremo di riportare la GAW ASSI BRINDISI nel basket che conta”.

La società non ha avuto nessun dubbio sulla riconferma di Andrea a cui augura il più sincero in bocca al lupo per questa sua terza avventura in biancorosso.