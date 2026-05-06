Basket. La Valtur a Verona per provare a fare un’impresa. Bisogna crederci

Visto il percorso deludente e imprevisto dell’ultimo mese, quella di domani, in casa di Verona, sarà per la Valtur Basket Brindisi, in caso di esito vincente, davvero un’impresa. Lo sperano tutti, dai tifosi ai dirigenti del sodalizio cestistico (anche perché giocare peggio di come si è fatto di recente appare improbabile!!!). Prendono il via giovedì sera, infatti, per il team di coach Bucchi, i playoff promozione in serie A. E per la squadra biancazzurra, reduce da 4 sconfitte consecutive e dal capitombolo in classifica che l’ha condotta dal primo al settimo posto, sarà un avvio davvero in salita, sia perché Verona è squadra allestita nell’estate scorsa per vincere il campionato e per salire direttamente nella massima serie, sia perché gli scaligeri hanno il vantaggio dell’eventuale gara 5 da giocare in casa. E poi c’è l’incognita legata alle performance dei due americani arrivati a Brindisi nelle ultime settimane. Sia Jones che Ahmad, che hanno sostituito Francis e Copeland, non hanno brillato nell’ultima partita della stagione regolare, disputata contro Ruvo, ma va data loro l’attenuante del poco tempo avuto per conoscere i compagni e per questo va data un’altra chance dopo due settimane di allenamenti in gruppo. Sono stati allenamenti proficui, come ha dichiarato coach Bucchi in questi giorni, che fanno ben sperare per questo primo turno di playoff. A Verona c’è da giocare di squadra, con l’auspicio che l’intesa play-pivot funzioni con Cinciarini e Vildera. E’ questo l’asse portante della squadra, intorno a cui ruotano i vari Esposito, Radonjic, Fantoma, Mouha, Maspero e appunto i due stelle e strisce. E tutti devono difendere al massimo, come ai tempi migliori. La difesa è stata per tante volte l’arma vincente della squadra di Bucchi, ma in altre circostanze, come le ultime quattro partite, ha lasciato molto a desiderare. In terra veneta deve tornare ad essere il fondamentale vincente. Dall’altra parte, coach Ramagli può contare, oltre che sul proprio pubblico, su un forte gruppo in cui spiccano McGee, Johnson, Baldi Rossi, Monaldi, Serpilli e il tiratore scelto Loro. A questo punto, stop alle polemiche e a riparlare di ciò che poteva essere e non lo è stato. I tifosi si sono già stretti attorno alla squadra e sono pronti a sostenere la squadra del presidente Marino. E se sarà necessario, ma è un’ipotesi per ora non realistica, la proprietà potrebbe tornare sul mercato entro giovedì sera per tesserare un altro giocatore (Sokolowski?) da utilizzare in questa serie playoff.

Le date. Verona-Valtur (7-9 maggio). Valtur-Verona (12 e eventuale 14 maggio). Verona-Valtur: 17 maggio (eventuale). In caso di passaggio alle semifinali, la vincente della serie Verona-Valtur giocherà in semifinale contro la vincente della serie Bologna-Avellino. Gli altri due quarti di finale sono Pesaro- Rimini e Cividale-Rieti.