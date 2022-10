BASKET – L’HAPPY CASA PERDE LA PRIMA A VERONA

Prima gara di campionato per la Happy Casa Brindisi che sul parquet di Verona ha disputato una buona partita, ma ha perso dopo un tempo supplementare per 100 a 97. Gara dal doppio volto con Verona padrona del campo nel primo tempo e con la Happy Casa Brindisi splendida protagonista nella seconda parte di gara e nel tempo supplementare. Quintetto di partenza per i biancazzurri con Reed, Bowman, Etou, Burnell, Perkins. Primo quarto appannaggio dei veneti che chiudono il tempino in vantaggio per 27 a 18. Anche nel secondo quarto la Tezenis Verona tiene bene il campo, controllando il tentativo di recupero della Happy Casa Brindisi. A metà gara Verona in vantaggio per 51 a 39. Parte meglio la Happy Casa Brindisi nel terzo quarto. Verona non ha più la stessa precisione mentre Brindisi inizia a segnare dalla distanza. All’ultimo intervallo Verona avanti solo di un punto, 68 a 67. Nell’ultimo quarto Brindisi ha in Mascolo l”uomo in più per avere un minimo vantaggio. Brindisi gioca bene, ma Verona non molla. Si arriva a 15 sec. dal termine, sul 89 pari, con palla a Verona. Ma i veneti falliscono il tiro e si va ai supplementari. Anche nel tempo supplementare regna equilibrio. 97 pari all’ultimo minuto. Poi, ad un secondo dal termine Verona trova la tripla della vittoria con Selden. Miglior realizzatore Selden con 25 punti. Per Brindisi Perkins con 20.