BASKET – L’HAPPYCASA A VALANGA SU PESARO!

Ora la Happy Casa Brindisi vola e scala posizioni importantiin classifica, in ottica miglior posizionamento nella griglia playoff. La squadra di Vitucci ha superato nettamente in trasferta Pesaro per 100 a 70. E’ la quinta vittoria consecutiva.

E’ stata la partita di Harrison che ha dato il suo contributo anche in fatto di punti. Ma e’ stata anche la gara del solito Lamb, ormai una certezza, e di Burnell. Ma tutti hanno giocato benissimo. Primo quarto comunque molto equilibrato e dai ritmi molto bassi. Al primo intervallo parità sul 15 a 15. Nel secondo quarto la Happy Casa Brindisi inizia a giocare come sa e allunga decisamente grazie ad una difesa pressante e molto lunga, a cui Pesaro non e’ riuscita a trovare le piu’ adeguate contromosse. In attacco di realizza con continuita’. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 41 a 25. Torna l’equilibrio nel terzo quarto, quello che di solito non e’ molto propizio ai biancazzurri. Invece, in questo caso Brindisi riesce a tenere a bada gli avversari, soprattutto con le triple di Burnell che rallentano la rincorsa dei marchigiani. Parziale di 27 a 23 per Bowman e compagni. All’ultimo intervallo, quindi, Happy casa avanti di un ventello, 68 a 48. Ultimo quarto dove la Happy Casa ha ben controllato il match senza affanni. Vittoria per 100 a 70, con percentuali molto alte anche nel tiro da tre punti. Miglior realizzatore Harrison con 18 punti. Domenica big match al PalaPentassuglia con l’arrivo sul parquet biancazzurro dei campioni dell’EA7 Olimpia Milano (ore 16.30).

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-HAPPY CASA BRINDISI 70-100 (15-15, 25-41, 49-68, 70-100)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Kravic 12 (6/12, 12 r,), Abdur-Rahkman 4 (2/8, 0/3, 7 r.), Moretti 10 (2/5, 1/4, 3 r.), Charalampopoulos (0/1), Cheatham 13 (3/8, 2/6, 3 r.), Visconti 5 (1/3, 1/2, 2 r.), Tambone (0/2, 0/1, 1 r.), Gudmundsson 7 (1/1, 1/5), Delfino 16 (2/3, 4/7, 2 r.), Stazzonelli ne. All.: Repesa.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 11 (1/1, 3/4, 11 r,), Reed 14 (4/9, 1/2, 4 r.), Bowman 8 (4/5, 0/2, 3 r.), Harrison 18 (2/2, 3/7, 8 r.), Mascolo 11 (3/5, 0/2, 2 r.), Lamb 11 (2/2, 2/3, 2 r.), Mezzanotte 5 (1/1, ½) Riismaa 2 (1/1, 0/1, 1 r.), Bayehe 4 (2/4, 4 r.), Perkins 14 (6/11, 0/1, 5 r.), Basta ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Borgioni – Galasso – Valleriani.

NOTE – Tiri liberi: Pesaro 6/11, Brindisi 16/17. Perc. tiro: Pesaro 25/71 (9/28 da tre, ro 11, rd 22), Brindisi 36/65 (10/24 da tre, ro 7, rd 37).