BASKET – L’HAPPYCASA BATTE LA CAPOLISTA E TORNA A CORRERE

Happycasa Brindisi – Derthona = 86 – 84

Torna al successo la Happy Casa Brindisi in casa contro la capolista Tortona per 86 a 84. Ottima prova di Reed, migliore in campo. La partita si e’ risolta nel finale con il punteggio sempre in bilico. Gara equilibrata gia’ dalle prime fasi del match, pur se la Happy Casa Brindisi ha mostrato una maggiore convinzione in attacco, grazie alla buona vena di Reed. Al primo intervallo, Brindisi avanti per 27 a 23. Poi nel secondo quarto la squadra di Vitucci ha accumulato un buon vantaggio, mettendo alle corde la squadra prima in classifica. A metà gara, Brindisi avanti per 49 a 42. Brindisi avanti 69 a 64 anche all’ultimo intervallo. Molto equilibrio nell’ultimo tempino. Tortona resta in scia ma non ha la mano calda dalka lunga distanza. La gara si risolve nel finale per 86 a 84 con alcuni errori al tiro dei piemontesi e con la grande determinazione dei biancazzurri.

(foto Vincenzo Tasco)