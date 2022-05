BASKET – L’HAPPYCASA CHIUDE IL CAMPIONATO CON UNA SCONFITTA

Ultima gara del tormentato e deludente campionato di Lega A per la Happy Casa Brindisi. La squadra di Vitucci, priva di Harrison, ha perso nuovamente per 99 a 82 e ha salutato in modo non ottimale i propri tifosi.

Parte forte la, squadra ospite, decisa a difendere la quinta posizione nella griglia playoff. Brindisi, invece, non aveva mulla da chiedere a questa stagione. Al primo intervallo, Tortona avanti per 25 a 20. Stesso andamento nel secondo quarto. Poi, sul finire del tempo Brindisi reagisce molto bene, andando all’intervallo indietro di 4 lunghezze, 49 a 45.. Proficui in questa fase Perkins, Visconti e Zanelli. Nel terzo quarto la Happy Casa ritrova più facilmente la via del canestro e all’ultimo intervallo e’ avanti per 71 a 70. Poi, nell’ultimo tempino c’e’ il crollo della squadra di Vitucci. Tortona va avanti nel punteggio e alla fine vince per 99 a 82. Un’altra brutta pagina di un campionato da dimenticare. Ora si deve pensare al futuro, allestendo una formazione più adeguata alla Lega A.