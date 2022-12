BASKET – L’HAPPYCASA COMBATTE, MA PERDE A TREVISO

Non riesce alla Happy Casa Brindisi il doppio colpo in trasferta dopo la vittoria di Trieste. La squadra di Vitucci ha perso a Treviso degli ex Zanelli e Banks, squadra ultima in classifica, per 75 a 68 e stoppa la sua striscia positiva. Entra bene in campo l’Happy Casa Brindisi, priva anche di Mezzanotte, oltre che di Etou. La squadra di Vitucci ha in Perkins e Reed i suoi migliori giocatori. Al primo intervallo Happy Casa avanti per 19 a 16. Equilibrio anche in avvio di secondo quarto, ma dura poco. Brindisi non segna da tre punti, 0 su 7 dall’arco. Vitucci chiama due time out ravvicinati dopo un parziale a favore dei trevigiani. I padroni fi casa spingono sull’acceleratore e prendono un buon vantaggio di 7 punti a metà tempino, grazie ad una ottima difesa a zona. A metà gara Treviso avanti per 40 a 29 con Brindisi che non ha ancora centrato il canestro da tre punti. Parziale per Treviso 24 a 10. Il terzo periodo vede nessuna delle due squadre prevalere sull’altra, con Treviso che comunque mantiene il vantaggio di metà gara. Mentre la Happy Casa resta all’asciutto ancora da tre punti. All’ultimo intervallo, Treviso avanti per 56 a 48. Nell’ultimo quarto con due triple di Bowman la Happy Casa Brindisi accorcia le distanze e si mette in scia dei padroni di casa. Treviso non e’ più precisa come nel primo tempo e commette tanti falli in attacco, lasciando quindi qualche speranza ai biancazzurri per rientrare definitivamente nel match. Meno 4 a due minuti dal termine. Ma Brindisi non approfitta dei tanti regali degli avversari. Finale quindi punto a punto. Mascolo perde palla, recupero di Bowman ms il suo tiro si ferma sul ferro. Vince pertanto Treviso per 75 a 68. Una sconfitta che rallenta la marcia di Brindisi verso le final Eight di Coppa Italia.