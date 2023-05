BASKET – L’HAPPYCASA ESCE CON ONORE DAI PLAY OFF

Basket. L’Happy Casa lotta contro Bologna ma esce con onore dai playoff.

C’era la speranza che la Happy Casa Brindisi, colpita nell’orgoglio, potesse portare a termine l’impresa di superare Bologna nella terza gara playoff pet allungare la serie. E ci stava pure riuscendo. Ma la Virtus Bologna e’ davvero forte e nel terzo quarto ha dato la spinta decisiva. Ha vinto la squadra bolognese per 100 a 95 e Brindisi, con Corbani in panchina, termina il campionato a testa altissima. Pubblico delle grandi occasioni. Tutto esaurito e bel colpo d’occhio con i 3500 spettatori con la maglietta bianca celebrativa.

Quintetti di partenza. Per la Happy Casa Brindisi in campo Burnell, Reed, Mascolo, Mezzanotte e Riismaa. Per i felsinei Hackett, Schengella, Mouhammadou, Cordonier e Belinelli. Ritmi veloci in avvio. 8 pari al terzo minuto. Brindisi, pur priva di Perkins e di coach Vitucci, mette in campo grinta e cuore, come mai visti finora. Grande precisione da tre punti per i biancazzurri. Ma anche Bologna e’ molto precisa sottocanestro. Allunga Brindisi e Scariolo per gli emiliani fa entrare il grande Teodosic. Gli ospiti recuperano, vanno in vantaggio e time out per i padroni di casa. Ma la Happy Casa di questa sera e’ meravigliosa. Non demorde e al primo intervallo e’ avanti per 30 a 24. Reed migliore in campo con 12 punti. Parte bene la Virtus Bologna nel secondo quarto con un parziale di 4 a 0. Brindisi recupera il parziale e rifiata. Anzi, allunga a metà tempino. Teodisic con due triple riporta sotto Bologns. Bel duello dalla distanza con Reed. Percentuali altissime. Si sbaglia poco. A meta gara Brindisi avanti pet 53 a 49. In avvio di terzo quarto e’ Belinelli per la Virtus a fare la differenza con 9 punti. Bologna più 8. Ma Brindisi ha un Reed in più ed e’ lui a tenere a galla i biancazzurri. Ma sul finire del tempino le V nere mettono un distacco che sa di fuga. All’ultimo intervallo Bologna avanti per 80 a 71. Tanti errori nell’ultimo quarto. Le squadre appaiono stanche e Bologna mantiene comunque il vantaggio. Brindisi però tiene botta e resta in scia con un cuore immenso. Brindisi si porta a – 2 a due minuti dal termine. Punto a punto fino al termine con tanto batticuore. In lunetta con tre punti dw recuperare Bowman ne segna due su tre. Bologna un punto avanti a 12 secondi dal termine. Teodisic fa due su due dalla lunetta. Poi d’Angelo perde palla e Bologna vince per 100 a 95. Ma grandi applausi peri biancazzurri, che in questa gara 3 hanno dato tutto. Miglior realizzatore Reed con 30 punti.