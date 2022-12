BASKET – L’HAPPYCASA ESPUGNA TRIESTE

Basket. Finalmente un successo esterno per la Happy Casa

Convincente vittoria della Happy Casa Brindisi in casa di Trieste per 83 a 66. Partita dominata dalla squadra di Vitucci che dal secondo quarto in poi ha sempre consolidato il vantaggio. Al primo intervallo, i friulani avanti per 20 a 16. Poi, e’ solo Happy Casa, fino all’ultimo quarto chiuso col parziale di 25 a 15 a proprio favore. Miglior realizzatore Perkins con 24 punti. Ora Brindisi e’ in piena zona play off con 10 punti all’attivo. Domenica prossima altra trasferta sul campo del Trreviso.