BASKET – L’HAPPYCASA FUORI DALLA FINAL EIGHT

La Happy Casa Brindisi perde contro la Virtus Bologna per 93 a 81 e lascia cosi al primo turno le Final Eight di Coppa Italia in svolgimento a Pesaro. Disastroso inizio per i biancazzurri con un parzuale di 9 a 2 per i felsinei. Poi, pian piano la Happy Casa torna in partita col parziale di 8 a 0. Ma la squadra felsinea reagisce bene. Al primo intervallo, Bologna, che riabbraccia il suo gioiello Teodosic, autore di due assist pazzeschi e di una tripla in 3 minuti, avanti per 26 a 20. Belinelli 8 punti, miglior realizzatore. Nel secondo quarto c’e’ piu equilibrio con i biancazzurri capaci comunque di restare in scia alle V nere. All’intervallo lungo la Virtus avanti per 51 a 42 Miglior realizzatore Weems e Belinelli con 11 punti. Per Brindisi Clark e Visconti con 9. Nel terzo quarto Bologna contiene la rimonta della squadra di Vitucci. All’ultimo intervallo la Virtus avanti 70 a 60. Ultimo quarto senza storia con la squadra di Scariolo che vince per 93 a 81. Miglior realizzatore Belinelli con 23 punti. La Happy Casa dopo due finali raggiunte negli anni scorsi deve abbandonare al primo turno il sogno di alzare un trofeo importante come la Coppa Italia. Ira c’e’ una lunga pausa. Il campionato riprendera’ il 6 marzo.