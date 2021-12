BASKET – L’HAPPYCASA FUORI DALL’EUROPA

Ancora una sconfitta per la Happy Casa Brindisi impegnata nel penultimo turno della fase eliminatoria di Champions League. La squadra di Vitucci ha perso per 104 a 94 contro i rumeni del Cluij ed escono cosi dalla competizione europea.

Primo quarto in salita per la Happy Casa Brindisi con le polveri bagnate nel tiro dalla lunga distanza. Sottotono anche i lunghi nella lotta ai rimbalzi. Al primo intervallo, il Cluj in vantaggio per 28 a 19. Secondo quarto decisamente più equilibrato con Vitucci che ha fatto ruotare molto i suoi giocatori. Parziale del tempino a favore degli ospiti con un vantaggio di 2 punti. All’intervallo, rumeni in vantaggio per 55 a 48, ma Brindisi c’e’. Anche nel terzo quarto c’e’ massimo equilibrio, con o biancazzurri che rieecono a mantenere uno vantaggio sotto la doppia cifra. Nick Perkins e’ il miglior realizzatore con 22 punti. All’ultimo intervallo Cluij avanti per 83 a 74. Ultimo quarto emozionante con la Happy Casa che ha provato a ribaltare il punteggio. Non e’ riuscita pienamente restando in partita fino a pochi minuti dal termine, arrivando a – 3 sull’84 a 81. Sul finire del match invece le forze sono mancate e Cluij ha davvero fatto un grande solco nel punteggio. Punteggio finale 104 a 94 per i rumeni. Ora Brindisi, fuori dall’Europa, anche se manca ancora una partita per la conclusione della fase eliminatoria, si dovra’ concentrare sul campionato. Domenica al PalaPentassuglia arriva Treviso per uno scontro diretto per evitare la zona medio bassa.