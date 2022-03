BASKET – L’HAPPYCASA PERDE A NAPOLI E SI COMPLICA LA VITA

La Happy Casa Brindisi perde contro Napoli per 79 a 69 e ora a sette giornate dal termine deve tirare fuori gli artigli per centrare l’ingresso nei playoff. Dopo un buon primo tempino, la squadra di Vitucci si e’ persa via via che passavano i minuti. Era assente Gentile.

Quintetto iniziale per

Brindisi con Clark, Perkins, Gaspardo, Harrison e Udom.

Brindisi parte molto bene e con la tripla di Udom si porta sull’8 a 2. Napoli rientra e va in vantaggio ma Harrison fa vedere di che pasta e’ fatto conduce la Happy Casa Brindisi, insieme con Udom, a guidare al primo intervallo per 22 a 18. Nel secondo quarto Napoli e’ molto più in palla e rivede il vantaggio anche di 4 punti. Le rotazioni in casa Brindisi non danno il frutto sperato. Poi e’ Redivo a far rientrare la squadra di Vitucci sulla parità, 33 a 33. All’intervallo lungo Napoli avanti 39 a 38. Per i biancazzurri Redivo e Udom 8 punti. Avvio terzo periodo con tanta confusione da entrambe le parti. Non è una gran partita, condita da tanti errori. Punteggio in bilico da una parte e dall’altra, fino a quando i partenooei iniziano a mettere le mani sul match. Sul finire del tempino infatti Napoli allunga a +9. Brindisi non è più efficace in difesa. Napoli dilaga con Brindisi che gioca individualmente e non vede più il canestro. All’ultimo intervallo Napoli avanti per 64 a 51. Ultimo quarto in salita per Harrison e compagni. Napoli non molla un attimo e trova con facilità la via del canestro. Brindisi a – 10 a tre minuti dal termine, ma Napoli e’ molto precisa dalla lunga distanza. Napoli perde Zerini per 5 falli, che durante la gara ha bloccato molto bene Perkins. Ma Brindisi non ne approfitta e i campani alla fine vincono per 79 a 69.

foto Vincenzo Tasco