BASKET – L’HAPPYCASA PERDE A PESARO E IL CAMMINO SI COMPLICA…

Basket: playoff più lontani per la Happy Casa dopo la sconfitta a Pesaro

Doveva essere la partita del rilancio in classifica per la Happy Casa Brindisi e dell’abbraccio ad Harrison, tornato in casacca biancazzurra dopo esserci stato durante la scorsa stagione. Ed invece la Happy Casa ha perso in trasferta contro Pesaro per 86 a 84. Primo quarto molto intenso in cui la Happy Casa Brindisi ha messo subito in chiaro le sue intenzioni sul parquet pesarese. Sempre in vantaggio grazie alle prodezze di Perkins e Redivo, autore di una tripla da distanza siderale. Al primo intervallo i biancazzurri in avanti per 26 a 15. Secondo quarto completamente diverso con i padroni di casa più determinati e la Happy Casa molto sprecona. All’intervallo lungo, Brindisi avanti solo per 44 a 42, ma l’inerzia del match e nelle mani dei marchigiani. Miglior realizzatore Perkins con 17 punti. Si torna in campo e il terzo periodo fila sui binari dell’equilibrio. E’ il momento di Harrison, il nuovo arrivato, che si fa sentire con i suoi canestri che hanno fatto innamorare i tifosi biancazzurri lo scorso anno. All’ultimo intervallo Pesaro passa in vantaggio per 64 a 63. Parte forte Pesaro anche nell’ultimo quarto. La Happy Casa Brindisi riesce a contenere la fuga ma non ad annullarla del tutto. Finale al fotofinish con Brindisi a – 2 ad un minuto dal termine. Si gioca punto a punto negli ultimi 40 secondi, ma alla fine, Pesaro vince per 86 a 84. Miglior realizzatore Perkins con 24 punti. Per Pesaro Sanford con 21. Ora però per la Happy Casa diventa complicato mantenere un posto nei playoff.