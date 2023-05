BASKET – L’HAPPYCASA PERDE ANCHE GARA 2

Basket: Happy Casa perde anche gara playoff

Gara due primo turno playoff tra Virtus Bologna e Happy Casa Brindisi molto più equilibrata rispetto a gara 1. Ha vinto la squadra felsinea per 109 a 95.

La squadra di Vitucci pero’ e’ apparsa meno emozionata, più determinata e meglio disposta in campo. La Happy ha giocato bene con grande volontà. Punteggio dei primi due quarti molto alto. Equilibrio sin dalle prime battute. Al primo intervallo, Bologna avanti per 28 a 21. Ancora più equilibrio nel secondo quarto. Garrison, Reed e Perkins per i biancazzurri e Teodisic e Hackett per i felsinei i migliori in campo. A meta gara, Bologna avanti 53 a 48. Nel terzo quarto la Virtus di Scariolo prova ad allungare nel punteggio. All’ultimo intervallo Bologna avanti ancora per 87 a 75. L’ultimo quarto si apre con la rripla dei biancazzurri. Ma la Virtus reagisce e mantiene un buon vantaggio. Sul 95 a 76, a sei minuti dalla sirena, grosse protesta di coach Vitucci nei confronti degli arbitri. Per lui c’e’ l’espulsione. Alla fine Bologna vince per 109 a 95. Miglior realizzatore Harrison con 21 punti. Si torna in campo venerdì a Brindisi, con inizio alle ore 21.00.