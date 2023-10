BASKET – L’HAPPYCASA PERDE ANCHE IN EUROPA

Basket. Ancora ko la Happy Casa Brindisi in Fiba Europa Cup

Momentaccio per la Happy Casa Brindisi che perde anche nel primo turno della Fiba Europa Cup. La squadra di Corbani ha perso in casa contro Saragozza per 91 a 87 dopo un tempo supplementare. I tempi regolamentari si erano chiusi 81 a 81. Ora per Corbani la strada e’ davvero in salita.

Tanto pubblico giovanile presente al PalaPentassuglia, soprattutto studenti del territorio provinciale e varie società sportive dilettantistiche. Una iniziativa voluta dal presidente Marino.

Punteggio molto alto nel primo quarto con le due squadre precise. Brindisi molto bene nel tiro da tre punti. Al primo intervallo 30 a 27 per gli spagnoli del Saragozza. I ritmi calano nel secondo tempino. La squadra di Corbani crolla nelle percentuali al tiro e Saragozza ne approfitta. A metà gara, Saragozza avanti per 47 a 39. Troppo debole il team di pTron Marino, soprattutto ai rimbalzi. Parte bene la Happy Casa Brindisi nel terzo quarto. La squadra xi Corbani si riporta in scia degli ospiti. Ma nel finale Saragozza recupera la concentrazione e finisce avanti per 61 a 54. Ultimo quarto emozionante. Spagnoli avanti pet tutto il tempino, ma nel finale la Happy Casa la raggiunge sul 81 pari. Di va ai supplementari. Anche in quei 5 minuti regna l’equilibrio. Alla fine, Saragozza fa suo il match per 91 a 87. Domenica torna il campionato. La Happy Casa Brindisi farà visita al Napoli. Sarà la gara che pitra’ decidere il futuro della squadra.