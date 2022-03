BASKET ‘ L’HAPPYCASA PERDE CON IL BRESCIA

La Happy Casa Brindisi perde inopinatamente in casa contro il forte Brescia, che era reduce da otto vittorie consecutive, per 88 a 83 e complica la propria corsa verso i playoff.

Gara molto equilibrata e tecnicamente molto valida, in cui Brindisi ha guidato nel punteggio per buona parte del match, crollando nell’ultimo quarto. Quintetto iniziale per la Happy Casa Brindisi con Clark, Perkins, Redivo, Gaspardo, Adrian. Ritmi molto alti in avvio di gioco. Prima tripla dell’argentino Redivo. Il giocatore si ripete per altre due volte a metà tempino, portando il punteggio a metà percorso sul 15 a 7. Poi Brescia piazza un parziale di 5 a 0. Ma la Happy Casa Brindisi allunga ancora grazie alla gran precisione al tiro. Al primo intervallo, Brindisi avanti per 26 a 16. Inizio piu’ equilibrato del secondo tempino. Brescia appare piu in palla e pian piano si rifa’ sotto nel punteggio, portandosi a – 3. A metà gara 39 pari, con i biancazzurri di casa un po’ in difficoltà. Miglior realizzatore Redivo con 11 punti. In avvio di terzo periodo si registra anche il primo, sia pur minimo, vantaggio dei lombardi sul 46 a 45. All’ultimo intervallo, Brindisi va avanti di 5 lunghezze sul 59 a 54 con la tripla all’ultimo secondo di Gaspardo, su assist di Gentile. Partita molto avvincente nell’ultimo periodo dove Brescia gioca bene e tiene il fiato sul collo ai padroni di casa. Redivo regala ai tifosi del PalaPentassuglia un’altra tripla che rida’ il vantaggio ai brindisini, negli ultimi tre minuti di gara. Ma Brescia replica da par suo e si porta avanti di 4 punti a 2 minuti dalla sirena. La Happy Casa si innervosisce e Brescia ne approfitta, conducendo in porto la partita per 88 a 83. Miglior realizzatore Petruccelli con 23 punti. Per la Happy Casa Perkins con 20.