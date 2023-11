BASKET – L’HAPPYCASA PERDE CON IL SARAGOZZA

Ancora un ko per la Happy Casa Brindisi impegnata in Fiba Europe Cup. La squadra brindisina, priva di coach Sakota e di gran parte della squadre titolare, ha perso in trasferta contro Saragozza per 91 a 72.

La squadre spagnola ha avuto sempre il controllo del match. Solo nel terzo quarto la squadra di coach Esposito ha messo in difficoltà gli iberici, terminando il parziale sul 27 pari. Nell’ultimo quarto Saragozza parte molto forte e per la derelitta Happy Casa non c’è storia. Ora il cammino in Europa si complica notevolmente. Forse, è meglio cosi. Ci sarà più tempo per allenarsi bene e recuperare giocatori ed energie. Domenica si gioca a Venezia.