BASKET – L’HAPPYCASA PERDE CON TREVISO

Prima uscita stagionale in un torneo precampionato per la Happy Casa Brindisi. La squadra di Corbani ha perso per 80 a 72 contro Treviso, allenata da Vitucci. Gara che ha visto i trevigiani in vantaggio per i primi due quarti (43 a 34 all’intervallo lungo). Reazione dei biancazzurri nel terzo quarto, passando avanti nel punteggio. All’ultimo intervallo 57 a 56. Poi nell’ultimo quarto Treviso ha dato la spallata vincente. Singlin con 12 punti il miglior realizzatore peri brindisini. Miglior realizzatore l’ex Mezzanotte per Treviso con 14 punti. Le altre due squadre sono Varese e Venezia.