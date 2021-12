BASKET – L’HAPPYCASA PERDE CONTRO PESARO

Basket: la Happy Casa perde contro Pesaro

Brindisi non trova la continuità di rendimento e di risultati perdendo in casa contro Pesaro per 91 a 89. Punteggio alto al primo intervallo con le due formazioni che si superano a vicenda, con ottime azioni d’attacco. Brindisi avanti per 27 a 25. Nel secondo quarto parte forte Pesaro che si porta sul 39 a 30, con Brindisi che segna il primo canestro dopi quattro minuti. Nella seconda parte del quarto la situazione si capovolge con la Happy Casa che piazza un break di 12 a 0. A metà gara Happy Casa avanti per 43 a 41. Nel terzo quarto, Pesaro gioca meglio e ha un vantaggio anche di 9 lunghezze, mentre la Happy Casa Brindisi fa fatica in difesa a contenere gli attacchi marchigiani. All’ultimo intervallo Brindisi recupera e si porta sul – 4, 66 a 60. Nell’ultimo quarto Pesaro mantiene in piccolo vantaggio con la Happy Casa Brindisi costretta sempre ad inseguire. Bravo l’ottimo Nick Perkins. La Happy Casa Brindisi a sei minuti dal termine difende meglio e costringe Pesaro a sbagliare nel tiro dalla distanza. Intanto, Zanelli esce per infortunio al ginocchio. Brindisi firma il vantaggio a 4 nin dal termine. Poi Udom inventa due triple dalla stessa posizione. A 37 sec dal termine parità. Ma Chappell sbaglia una ronessa laterale e Pesaro ne approfitta. MaxJosh Perkins riporta Brindisi a – 1 a 4 sec dal termine. Alla fine gli ospiti vincono per 91 a 89 e Brindisi non riesce a dare continuità ai propri risultati.