BASKET – L’HAPPYCASA PERDE IN CASA CON IL TRENTO

Basket: la Happy Casa Brindisi perde in casa contro Trento

Una Happy casa Brindisi deconcentrata e stranamente non motivata soccombe in casa contro Trento per 86 a 73 e perde anche la possibilità di arrivare al sesto posto. Questi i quintetti di partenza. Per la Happy Casa Mascolo, Riisma, Reed, Burnell e Perkins. Dall’altra parte Conti, Flaccadori, Lockett, Atkins, Grazulis. 4 a 0 il parziale iniziale per gli ospiti. Tripla di Reed al terzo minuto. Tanti errori su entrambi i fronti, sia al tiro che nei passaggi. Il brindisino Spagnolo entra al sesto minuto e fa subito canestro per Trento. Gara in equilibrio. Al primo intervallo, Brindisi avanti 18 a 17, con l’ultimo canestro degli ospiti a fil di sirena da 20 metri di Forray. Miglior approccio dei biancazzurri in avvio di secondo quarto. 7 a 2 il parziale per i padroni di casain due minuti e mezzo. Brindisi, pur non esprimendo il migliore gioco, incrementa pian piano il vantaggio, grazie soprattutto ad una ottima difesa, molto attenta e pressante. A meta tempino Happy Casa Brindisi avanti di sette lunghezze. Ma Trento non demorde e nella seconda parte del tempino rosicchia qualche punto e si riporta addirittura avanti. Black out della Happy Casa Brindisi. All’intervallo lungo Trento avanti per 39 a 32. Torna in campo molto bene la Happy Casa, strigliata sicuramente negli spogliatoi da coach Vitucci 8 a 2 il parziale per i biancazzurri. Reagisce bene Trento e effettua lo stesso parziale a favore. Incomprensibile l’atteggiamento a corrente alternata dei padroni di casa, nonostante la forte motivazione di superare in classifica proprio Trento. Brindisi non ha pazienza nell’attaccare la difesa di Trento. All’ultimo intervallo Trento avanti per 56 a 50. Crollo Brindisi anche in avvio dell’ultimo quarto. Alla fine vince Trento per 86 a 73 e ribalta anche la differenza canestri negli scontri diretti. Non e’ stato sufficiente Bowman con i suoi 31 punti. La Happy Casa resta pienamente in corsa per i playoff a due giornate dal termine.

foto Vincenzo Tasco