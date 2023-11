BASKET – L’HAPPYCASA SALUTA L’EUROPA CON UNA VITTORIA

Basket. La Happy Casa saluta l’Europa con un successo.

Prima vittoria stagionale per la Happy Casa Brindisi che dopo nove sconfitte tra campionato e Fiba Europe Cup ha superato al PalaPentassuglia gli i estoni di Kalew Cramo per 82 a 69. E” stata una vittoria valida solo per il morale perché si e’ trattato di un successo ininfluente. La squadra di Sakota, alla sua ultima gara europea, infatti e’ fuori ugualmente dalla Fiba Europe Cup. In ogni caso da registrare piccoli segnali di miglioramento della condizione generale della squadra al cospetto comunque di un avversario non fortissimo. Una Happy Casa Brindisi pimpante, ha dato tuttavia avvio con il giusto piglio all’ultimo match in campo europeo. La squadre di Sakota chiude in vantaggio il primo tempino per 25 a 20. Il leggero predominio dei padroni di casa continua anche nel secondo periodo. A metà gara Brindisi avanti per 44 a 36. In avvio di terzo periodo Kalew Cramo parte meglio e rosicchia qualche punticino. Ma poi nel corso del tempino la squadre biancazzurra ha ripreso il controllo del mstch. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 61 a 52. Poi nell’ultimo quarto i brindisini hanno legittimato il successo con una prova determinata e gagliarda. Brindisitime vince per 82 a 69.Domenica si torna in campionato per ka trasferta a Trento.