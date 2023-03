BASKET – L’HAPPYCASA SBANCA ANCHE NAPOLI !

Gara dominata da un sostanziale equilibrio e parità di forze in campo nei primi tre quarti. Poi ha prevalso la Happy Casa Brindisi per 96 a 80, grazie al consueto ultimo quarto da favola. Napoli in quei ultimi 10 minuti e’ rimasto annichilito, come se fosse uscita dal match. Parziale del tempino di 31 a 11 per Perkins e compagni. Questi i quintetti iniziali. Per Napoli in campo

Young, Stewart, Williams, Michineau, Wimbush. Dall’altra parte, la Happy Casa Brindisi con Mascolo, Reed, Lamb, Burnell, Perkins. Equilibrio in avvio con la Happy Casa Brindisi impegnata che tiene bene il campo, soprattutto con Reed. 14 pari a metà tempino. Anche nella seconda parte del primo quarto regna tanto equilibrio. Oltre a Reed molto bravo anche Perkins. Ma sul finire del tempo Napoli passa in vantaggio sul 25 a 24, che e’ il primo parziale. Ottimi gli attacchi, non buone le difese. In avvio di secondo quarto Napoli prova a scappare prendendo un leggero vantaggio. Poi il distacco aumenta pian piano. Napoli ora gioca bene, guidata da Wimbush con 11 punti. A metà gara, Napoli avanti per 51 a 43. Nessun giocatore della Happy Casa in doppia cifra. Meglio la Happy Casa nel terzo tempino, al rientro dall’intervallo. Perkins e Bowman prendono per mano la squadra per restare in scia ai partenopei. All’ultimo intervallo, si assottiglia il vantaggio di Napoli che chiude avanti per 69 a 65. Parte fortissimo la Happy Casa Brindisi nell’ultimo periodo con un parziale di 11 a 3, con l’ultima tripla di Burnell. Brindisi avanti di quattro lunghezze e attua una difesa fortissima. Tanti palloni persi da Napoli che Brindisi trasforma in oro. La squadra di Vitucci mette le mani sulla partita con 10 punti di vantaggio e un parziale di 20 a 4. Minuti finali in cui Napoli prova a rientrare ma non c’e’ piu’ tempo. Brindisi vince per 96 a 80. Ottime la prestazione di Perkins con 25 punti.

Domenica gara in casa contro Treviso.

(foto Vincenzo Tasco)

IL TABELLINO

GEVI NAPOLI-HAPPY CASA BRINDISI 80-96 (25-24, 51-43, 69-65, 80-96)

GEVI NAPOLI: Young 6 (2/5, 0/1, 1 r,), Michineau 9 (3/5, 1/3, 1 r.), Wimbush 21 (4/6, 2/3, 6 r.), Williams 15 (7/11, 7 r.), Stewart 17 (2/4, 3/6, 5 r.), Zerini 2 (1/1, 3 r.), Howard 5 (1/4, 1/4), Dellosto (1 r.), Uglietti 2 (1/2, 0/2, 3 r.), Sinagra ne, Matera ne, Grassi ne. All.: Pancotto.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 13 (4/6 da 3, 6 r,), Reed 15 (5/11, 1/2, 5 r.), Bowman 13 (5/6, 1/3, 4 r.), Harrison 9 (2/4, 1/3, 3 r.), Mascolo 4 (2/3, 5 r.), Lamb 2 (1/3, 0/5, 2 r.), Mezzanotte 7 (2/4 da 3, 2 r.), Riismaa (0/1 da 3), Bayehe 4 (1/1, 2 r.), Perkins 25 (9/14, 1/2, 4 r.), Basta ne, Bocevski. All.: Vitucci.

ARBITRI: Attard – Grigioni – Pepponi.

NOTE – Tiri liberi: Napoli 14/18, Brindisi 12/18. Perc. tiro: Napoli 28/57 (7/19 da tre, ro 4, rd 27), Brindisi 35/71 (3/26 da tre, ro 10, rd 27).