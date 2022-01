BASKET – L’HAPPYCASA SCONFITTA A BRESCIA. “FINAL 8” A RISCHIO

Basket: la Happy Casa sconfitta a Brescia. Final 8 a rischio

Si torna in campo per il penultimo turno del girone di andata. La Happy Casa Brindisi ha perso in trasferta contro Brescia per 86 a 66, una sorta di scontro diretto per le finali di Coppa Italia.

Ottimo impatto della, Happy Casa Brindisi che nel primo quarto fa vedere una grande pallacanestro in attacco, con tanto contropiede, guidato da Joshua Perkins, alternato poi da precisi tiri dalla lunga distanza. Scarsa concentrazione invece in difesa. Gara in equilibrio. Al primo intervallo, punteggio molto alto, con Brindisi avanti per 22 a 21, guidata da un grande Visconti. Per lui già 10 punti. Secondo quarto meno preciso al tiro, molto veloce ma poco redditizio su entrambi i fronti. Brescia prende un leggero vantaggio. A metà intervallo Brescia avanti per 43 a 36. Crollo Brindisi nel terzo quarto. I biancazzurri segnano solo 10 punti. Brescia avanti 63 a 46 all’ultimo intervallo. Parte bene Brindisi nell’ultimo quarto. 8 a 0 in avvio di tempino, merito di Adrian. Ma i lombardi hanno sette vite e danno a loro volta un identico break agli avversari. Si ritorna al +17 con l’inerzia del match decisamente a favore della Leonessa. Brescia vince per 86 a 66. Ora Brindisi deve superare Napoli nella gara di mercoledì per sperare di entrare nelle Final 8 di Coppa Italia.