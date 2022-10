BASKET – L’HAPPYCASA SFIORA IL COLPACCIO A MILANO

Grandissima partita della Happy Casa Brindisi al cospetto della corazzata Olimpia Milano. Dopo una partita sostanzialmente equilibrata, alla fine ha vinto Milano per 83 a 82 con un canestro sulla sirena.

Palcoscenico da brividi al Forum di Assago per la Happy Casa Brindisi opposta per la terza giornata di Lega A all’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina. Quintetto iniziale per Brindisi con Bownan, Mezzanotte, Reed, Perkins e Burnell Per i pluricampioni Pangos, Shields, Melli, Thomas e Davies. Primo quarto che vede tanto equilibrio, ma anche tabti errori su entrambi i fronti. La Happy Casa Brindisi raggiunge il bonus dei 4 falli gia’ al quarto minuto. 10 a 8 per Milano a metà tempino. Grazie al bonus dei biancazzurri e ai conseguenti tiri liberi a favore, l’Olimpia Milano allunga nella seconda parte del tempino sul 20 a 10. Ma Brindisi reagisce bene in quel momento, portandosi a – 5, ma si lascia andare, sbagliando tanto con inutili azioni individuali. Milano dilaga e al primo intervallo Olimpia sul 27 a 16. L’ultimo minuto e’ favorevole ai brindisini. 5 a 0 di parziale e al primo intervallo Olimpia avanti per 27 a 21. Anche nel secondo quarto Brindisi raggiunge il bonus dei 4 falli molto presto, al terzo minuto. Ad ogni fallo in difesa degli ospiti ora Milano andra’ sempre ai tiri liberi. Ma Milano non ne aporofitta. La gara vive momenti di confusione e Milano stenta ad allungare perché la Happy Casa resiste molto bene. Solo nel finale, Brindisi paga qualche distrazione e l’Olimpia chiude a meta’ gara avanti per 46 a 37. Parte bene Brindisi nel terzo quarto, accorciando le distanze. 52 a 48 per i lombardi al quarto minuto. Col passare dei minuti i padroni di casa provano ad allungare. Ma Bowman con due triple consecutive riporta a – 4 la Happy Casa Brindisi. Brindisi c’e’ e non demorde. All’ultimo intervallo Milano avanti per 69 a 66. Grandi emozioni nell’ultimo quarto. La Happy Casa e’ in scia ai milanesi ed e’ completamente in partita, grazie ad una forte difesa e alle invenzioni in attacco di Reed e Bowman. Tanta adrenalina e tanti errori verso lo striscione del traguardo. La Happy Casa ha avuto un paio di tiri per passare in vantaggio per la prima volta. Alla terza ci riesce con Reed. Ma il vantaggio dura poco. Milano si riporta a +3 a tre minuti dal termine. Torna Perkins in campo per gli ospiti. La gara ora e’ vibrante. Ad un mjnuto dalla sirena, Brindisi e’ alle costole dei milanesi sul 78 pari. Reed da’ il vantaggio a Brindisi ma a 22 sec dal termine Pangos riporta tutto in parita’. Pallone agli ospiti e sempre Reed segna a 2 sec dal termine dopo un’azione personale. Ma dopo il time out, Hall approfitta in due sec, dopo la rimessa, di una disattenzionevdi Burnell e mette a segno la tripla della vittoria sul 83 a 82. Miglior realizzatore Pangos con 21 punti. Per Brindisi Burnell e Bowman con 17 punti.