Basket – L’Happycasa si suicida con Tortona

Dopo la grandiosa vittoria contro Pesaro, clamoroso dietro front della Happy casa Brindisi. Davanti ai propri tifosi, la squadra biancazzurra ha perso per 86 a 77. Ancora ultimo posto in classifica e ora la salvezza si complica per davvero. Gara equilibrata nel primo tempo. Leggero vantaggio Happy Casa nel primo quarto e viceversa a metà gara. 42 a 39 a favore degli ospiti. Derthona parte bene nel terzo quarto e anche nell’ultimo periodo la squadra dell’ex Zerini da’ prova di superiorità rispetto al team di Sakota. Alla fine vince Derthona per 86 a 77 . Questo inatteso ko annulla la bella vittoria ottenuta a Pesaro e conferma l’ultimo posto in classifica dei biancazzurri. Delusione tra i tifosi e soprattutto nel presidente Nando Marino. E domenica si gioca contro l’Olimpia Milano.

(foto Vincenzo Tasco)