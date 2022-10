BASKET – L’HAPPYCASA SUPERA NAPOLI E VINCE LA PRIMA!

Esordio interno della Happy Casa Brindisi nel campionato di Lega A per la seconda giornata di andata dopo il ko contro Verona. La Happy Casa Brindisi ha vinto per 77 a 70. Gara in cui Brindisi è stata sempre in vantaggio, nonostante i tanti up e down dei padroni di casa, soprattutto nel secondo tempo, e qualche patema d’animo nel corso dell’ultimo quarto. Quintetto di partenza per la Happy Casa Brindisi con Etou, Bowman, Reed, Perkins e Burnell. Per gli ospiti l’ex Zerini, Johnson, Michineau, Williams e Stewart. Avvio con grande ritmo su entrambi i fronti e con un paio di canestri da 3 punti a favore delle due squadre. Gara sospesa in avvio per qualche minuto per la rottura del cronometro dei 24 secondi. Cosa che dura nel PalaPentassuglia da tanti anni. La Happy Casa e’ in gran serata e chiude il quarto avanti per 29 a 19 con la tripla di Rismaa. Secondo quarto con piu equilibrio in avvio, ma Brindisi si riprende subito il vantaggio a due cifre. La tripla di Mezzanotte al 4′ stoppa il tentativo di rimonta dei partenopei. I brindisini giocano bene in transizione, alternando i contropiede con precisi tiri da tre punti. Napoli, invece, non ha piu’ la stessa precisione del primo quarto. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 44 a 31, nonostante gli zero punti a referto di Reed. Nel terzo quarto Napoli entra in campo più decisa, mentre la Happy Casa Brindisi mostra un po’ di deconcentrazione. Napoli si riporta a – 4 e Brindisi inizia ad avere paura. Ma la tripla di Mezzanotte rida un po’ di fiato ai biancazzurri. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 59 a 55. Nell’ultimo quarto la gara e molto combattuta ed equilibrata. Si gioca su piccoli vantaggi dei padroni di casa. Sul finire del match Mascolo e compagni allungano in di, maniera definitiva. +11 per i biancazzurri a tre minuti dal termine. Alla fine vince Brindisi per 77 a 70. Migliore realizzatore Perkins con 15 punti.