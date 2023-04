BASKET – L’HAPPYCASA SUPERA SASSARI E BLINDA I PLAY OFF

Basket: la Happy Casa Brindisi supera Sassari e blinda i play off

Convincente vittoria della Happy Casa Brindisi impegnata in casa contro Sassari. La squadra di Vitucci ha inferto una severa lezione di basket e ha vinto per 92 a 58, blindando i play off, anche per la pesante penalizzazione subita da Varese. Questi i quintetti iniziali. Per la Happy Casa Brindisi in campo Burnell, Reed, Mascolo, Riisma, Perkins. Dall’altra parte Robinsob, Bendzius, Stephen, Kruslin, Dowe. Gara in avvio molto equilibrata. Punteggio molto alto al primo intervallo, 21 a 20 per Sassari, con Dowe Riisma grandi protagonisti. Ritmi molto lenti invece nel secondo quarto con tanti errori al tiro su entrambi i fronti. A metà gara, Brindisi avanti per 36 a 31. Terzo quarto che ij avvio corre sul filo dell’equilibrio, ma anche con tante occasioni sprecate. Poi, dalla seconda meta’ c’e’ solo la Happy Casa Brindisi in campo. La squadra di Vitucci allunga grazie sootattutto ad Harrison. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 59 a 47. E’ show time della Happy Casa nell’ultimo quarto. A Sassari la squadra di Vitucci lascia solo le briciole. Alla fine e’ festa generale. Brindisi vince per 92 a 58. Miglior realizzatore Harrison con 19 punti.