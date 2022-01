BASKET – L’HAPPYCASA TORNA A VINCERE E CONQUISTA LE “FINAL 8”

Basket: la Happy Casa Brindisi agguanta le Final 8

Vittoria netta e meritata per la Happy Casa Brindisi nell’ultima giornata di andata contro Napoli, mettendo cosi’ fine alla striscia di risultati negativi. Era una sorta di spareggio per l’accesso nelle prime otto squadre in graduatoria e quindi pet l’ingresso nelle finali di Coppa Italia in svolgimento a febbraio a Pesaro. La squadra di Vitucci ha vinto per 89 a 75. Dopo un primo quarto equilibrato, con i partenopei in vantaggio per 20 a 17, nel secondo quarto i brindisini hanno dato la propria impronta definitiva al match con il perentorio parziale del tempino sul 27 a 7. Nick Perkins, Adrian, Redivo e Chappell i marcatori principali di questo frangente. Dall’altra parte in ombra l’ex Zerini. Nella seconda parte del match, la Happy Casa Brindisi ha controllato la reazione degli avversari, vincendo poi per 89 a 75, con gli ospiti che nell’ultimo quarto hanno recuperato qualcosa. Miglior realizzatore Perkins con 21 punti. Brindisi pertanto fara’ parte delle magnifiche otto per le finali di Coppa Italia.

Ora tanta serenit√† in casa Brindisi, davvero necessaria per mettere in atto eventualmente le piu’ giuste strategie di mercato.

foto Vincenzo Tasco