BASKET – L’HAPPYCASA TORNA A VINCERE IN TRASFERTA!

Basket: vittoria esterna per la Happy Casa contro la F. Bologna

Torna al successo esterno la Happy Casa Brindisi. La squadra di Vitucci ha superato la Fortitudo Bologna per 73 a 67, dando prova di carattere e di grande vitalità. Quintetto di partenza con Clark in cabina di regia, poi Chappell, Gaspardo e Adrian. Ottimo avvio di Nick Perkins autore di 7 punti nei primi 5 minuti. Brindisi in avanti già dalle prime battute. Poi dal quinto minuto parte la riscossa della Fortitudo Bologna e per i biancazzurri la gara e’ salita. Al primo intervallo, Bologna avanti per 24 a 18. Nel secondo quarto la Happy Casa Brindisi ribalta la situazione, trova più fluidita’ in attacco, torna in scia ai felsinei e nel finale del tempino addirittura li supera. E Zanelli che suona la carica ai suoi con 10 punti a referto in questo frangente. A metà gara, Brindisi va avanti per 42 a 37. Nel terzo tempino la Happy Casa Brindisi rafforza la difesa e costringe a tanti errori al tiro i padroni di casa. All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 55 a 45. Nell’ultimo quarto i biancazzurri resistono al prevedibile ritorno dei padroni di casa che si portano a due punti dai brindisini. Ma nel finale scatto di reni decisivo di Perkins e compagni che vincono per 73 a 67. Miglior realizzatore Nick Perkins con 20 punti. Molto bene anche Zanelli e Redivo.