BASKET – L’HAPPYCASA TORNA A VINCERE!

Basket: la Happy Casa Brindisi torna al successo.

La Happy Casa Brindisi ritrova il successo contro un modesto e fanalino di coda Cremona e rivede i playoff. La squadra biancazzurra ha superato i lombardi per 87 a 65. Parte forte la squadra di Vitucci portandosi sul 12 a 2 gia’ al terzo minuto. Primo periodo senza storia. Al primo intervallo Happy Casa Brindisi avanti per 31 a 11 e gara gia’ chiusa. Sugli scudi D’Angelo autore di 12 punti. Anche nel secondo quarto c’e’ solo una squadra in campo con Cremona che non ha la forza per resistere a D’Angelo e compagni. Tra i lombardi pochi palloni giocabili per il brindisino Spagnolo, giovane talento di proprieta’ del Real Madrid, che pero’ e’ uno dei più pericolosi per gli ospiti. A metà gara Brindisi avanti per 45 a 27. D’Angelo miglior realizzatore con 13 punti. Poi la gara scivola via senza sussulti particolari con gli ospiti che provano a non far dilatare lo svantaggio. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 67 a 45. Ultimo quarto valido solo per le statistiche. Alla fine la Happy Casa Brindisi vince per 87 a 65. Migliori realizzatori D’Angelo e Spagnolo con 20 punti.

(foto Vincenzo Tasco)

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-VANOLI CREMONA: 87-65 (31-11, 45-27, 63-49, 87-65)

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 12 (3/5, 2/2, 10 r.), Gentile 4 (2/3, 2 r.), Zanelli 3 (0/2, 1/3, 4 r,), Harrison 20 (5/6, 3/5, 5 r.), Visconti ne, Gaspardo 7 (2/4, 1/3, 1 r.), Redivo 14 (1/2, 4/6, 1 r.), De Zeeuw (0/1, 1 r.), Clark 7 (2/4, 1/4, 2 r.), Udom 2 (1/5, 0/4, 7 r.), N. Perkins 18 (6/10, 1/3, 6 r.), Antonaci ne. All.: Vitucci.

VANOLI CREMONA: Dime (0/2, 4 r.), McNeace 6 (3/5, 5 r.), Pecchia 3 (0/3, 1/3, 4 r.), Poeta 4 (2/7, 0/1, 2 r.), Spagnolo 20 (3/9, 3/3, 5 r.), Kohs (0/1, 0/2), Tinkle 16 (4/5, 2/5, 5 r.), Cournooh 10 (3/4, 1/7, 7 r.), Juskevicius 6 (1/3, 1/7, 3 r.), Agbamu ne. All.: Galbiati.

ARBITRI: Lanzarini – Di Francesco – Marziali.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 4/4, Cremona 9/12. Perc. tiro: Brindisi 35/72 (13/30 da tre, ro 11, rd 30), Cremona 24/67 (8/28 da tre, ro 13, rd 26). Fallo antisportivo: Pecchia © al 10’ (28-11). Fallo tecnico: coach Vitucci (B) al 23’ (51-32).