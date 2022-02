BASKET – L’HAPPYCASA TORNA AL SUCCESSO CONTRO REGGIO EMILIA

Basket: la Happy Casa torna al successo contro Reggio Emilia

La Happy Casa Brindisi mette da parte timori e apprensioni e ritrova tanta serenità dopo aver battuto stasera Reggio Emilia per 89 a 75.

Grande e convincente avvio di gara della, Happy Casa Brindisi, motivata ad interrompere la serie negativa. Al primo intervallo i biancazzurri avanti per 23 a 14. Adrian, Gaspardo e Clark i migliori per il team di Vitucci. Gentile in panchina. Poi equilibrato il secondo quarto che vede il parziale di 17 pari. Si va al riposo sul 40 a 31 con Adrian miglior realizzatore. Equilibrio anche nel terzo quarto ma con la Happy Casa sempre in vantaggio. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 59 a 47. Nessun problema nell’ultimo quarto per Ckark e compagni. Alla fine, la squadra biancazzurra ha vinto per 89 a 75. Migliori realizzatore Crawford con 20 punti. Per la Happy Casa Brindisi Adrian con 17.