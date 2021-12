BASKET – L’HAPPYCASA TORNA AL SUCCESSO CONTRO TREVISO

Basket: la Happy Casa Brindisi torna al successo contro Treviso

Dopo cinque sconfitte consecutive, tra campionato e Coppa, la Happy Casa Brindisi torna alla vittoria superando in casa, dopo un tempo supplementare, il Treviso per 99 a 95.

Gara molto equilibrata con strappi ora da una parte ora dall’altra. Prima parte in cui la Happy Casa Brindisi prova ad andare in fuga, forte delle buone prestazioni di Nick Perkins e Chappell. A metà gara Brindisi avanti per 51 a 40. Poi nel terzo quarto Treviso, sorretta dalla ottima serata di Dimsa, si riporta sotto nel punteggio. All’ultimo intervallo la Happy Casa avanti per 63 a 57. Parte forte Treviso anche nell’ultimo quarto, ma la squadra di Vitucci riesce comunque a il comando della gara. Alla fine, dopo una fase davvero incerta e emozionante, Gaspardo prova a mettere la parola fine con una tripla che porta a 10 il vantaggio. Ma Treviso non demorde e a 13 secondi dal termine i veneti, grazie a scelte scellerate dei padroni di casa in fase di palleggio, sono a – 3. Palla a Brindisi ma gli ospiti la recuperano e Russell firma il pareggio con una tripla allo scadere. Tempo supplementare. Nei 5 minuti suppletive Brindisi mostra di avere maggiore energia. 6 a 0 il parziale iniziale che indirizza il match verso i biancazzurri. Alla fine vince la Happy Casa Brindisi per 99 a 95 ed interrompe cosi una striscia preoccupante di sconfitte. Migliori realizzatori Dimsa per Treviso con 26 punti e Perkins per i biancazzurri con 25.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-NUTRIBULLET TREVISO: 99-95 dts (30-24, 51-40, 63-57, 86-86)

HAPPY CASA BRINDISI: Adrian 13 (5/9, 1/4, 9 r.), J. Perkins 10 (0/5, 1/5, 4 r.), De Donno ne, Zanelli 8 (1/1, 2/3, 4 r.), Visconti 5 (1/3 da 3, 1 r.), Gaspardo 11 (1/2, 2/3, 3 r.), Redivo 4 (1/3, 0/2, 1 r.), Chappell 19 (2/4, 4/6, 3 r.), Clark 2 (1/2, 0/2, 1 r.), Udom 2 (1/2, 2/4, 5 r.), N. Perkins 25 (7/10, 1/3, 6 r.), M. Vitucci ne. All.: Vitucci.

NUTRIBULLET TREVISO: Russell 20 (4/9, 3/3, 2 r.), Faggian ne, Vettori ne, Bortolani 8 (0/2, 1/5, 2 r.), Imbrò 6 (2/7 da 3, 5 r.), Casarin (0/1 da 3), Chillo 4 (2/2, 0/1, 1 r.), Sims 16 (4/6, 2/2, 16 r.), Sokolowski 4 (0/2, 1/4, 6 r.), Dimsa 26 (2/5, 5/8, 3 r.), Jones 11 (4/4, 1/2, 2 r.). All.: Menetti.

Arbitri: Rossi – Bartoli – Gonella.

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 25/32, Treviso 18/24. Perc. tiro: Brindisi 31/73 (12/35 da tre, ro 17, rd 27), Treviso 31/64 (15/33 da tre, ro 7, rd 30).

(foto Vincenzo Tasco)