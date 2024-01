Basket – L’Happycasa torna sconfitta da Bologna

Impensabile poter vincere sul campo della Virtus Bologna per questa Happy Casa Brindisi, nonostante il brio per la vittoria nel turno precedente contro là capolista Brescia. È così e’ stato. I miracoli accadono infatti raramente e non sono una regola. Bologna, nel posticipo della prima di ritorno, torna al successo dopo tre sconfitte consecutive tra Coppa e campionato. Le V nere vincono per 101 a 76. Gara già’ decisa nel primo quarto con il parziale di 35 a 19. Meno mortificante il secondo quarto per i biancazzurri con il vantaggio a metà gara per la Virtus Bologna di 58 a 36. Deludente Bartley, mentre ottimo il solo Morris. Per i felsinei Belinelli ha davvero una marcia in più. Il secondo tempo ha valore, come si dice in questi casi, solo per la cronaca e le statistiche. Bologna da’ un calcio alla crisi e vince per 103 a 76, condannando la Happy Casa Brindisi all’ennesima sconfitta e all’ultimo posto. Fortunatamente per i colori biancazzurri sia Pesaro che Treviso hanno perso. Domenica match interno contro Napoli (ore 16.30).