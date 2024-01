Basket – l’Happycasa vince a Pesaro e torna a sperare!!!

V.L. PESARO – HAPPYCASA BRINDISI = 78 – 86

Dopo tante delusioni, la Happy Casa Brindisi ritrova lo smalto dei giorni migliori nella gara più importante è complicata. Bartley e compagni vincono sul parquet di Pesaro, contro la squadra dell’ex Sacchetti, per 86 a 78 e si aggiudicano il più importante scontro salvezza. Finalmente, la squadra di Sakota ha mostrato il carattere e grinta giusta. insieme alla ritrovata solidità difensiva. Ora la scalata in classifica, nonostante la graduatoria sia sempre deficitaria e preoccupante, appare non più improbabile.

Brindisi in campo con Senglin. Morris, Sneed, Bayehe, Lombardi.

Buon approccio al match per i biancazzurri. Primo break 4 a 0 con due canestri di Bayehe. Contro break di 9 a 0 per Pesaro subito dopo. Ma da questo momento, la Happy Casa prende il controllo del match, grazie anche all’apporto di Bartley, entrato a gara in corso.

Al primo intervallo Brindisi avanti per 28 a 22. Anche in avvio del secondo quarto la squadra di Sakota mantiene un buon rendimento con gioco di squadra e qualche individualità di Bartley e Laquintana. Il vantaggio aumenta minuto dopo minuto, fino ad arrivare sl +16, grazie anche alle tante palle perse dei padroni di casa. Ma Brindisi, questa sera, sta interpretando bene la partita, soprattutto in difesa. E poi Bartley e’ davvero in serata eccezionale. All’intervallo lungo Brindisi avanti per 53 a 40. Terzo periodo dai ritmi un po’ meno alti. Pesaro dimezza lo svantaggio; ma in ogni caso la Happy Casa, durante il periodo, ha ancora il pieno controllo del match. All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 68 a 59. Pesaro ha provato a rientrare in partita nell’ultimo quarto, ma il team brindisino ha saputo contenere gli avversari. Anzi, ha incrementato ancora il vantaggio. Alla fine, arriva il successo tanto sperato e cercato per la prima vittoria esterna di questa tribolata stagione per 86 a 78.

Bartley miglior realizzatore con 25 punti. Ma Pesaro mantiene il vantaggio nella differenza canestri per aver vinto all’andata di 13 punti. Domenica prossima partita interna contro Tortona.

IL TABELLINO

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-HAPPY CASA BRINDISI: 78-86 (22-28, 40-53, 59-68, 78-86)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Bamforth 12 (1/2, 1/7, 2 r.), Bluiett 15 (0/1, 4/5, 2 r.), Ford 18 (0/2, 6/8, 9 r.), Cinciarini 6 (3/6, 0/3, 8 r.), Totè 7 (2/5, 3 r.), Visconti 1 (0/2, 0/1, 1 r.), Maretto, Tambone 2 (0/2, 0/2), Mazzola 3 (1/1, 0/1), Mockevicius ne, Mcduffie 13 (3/7, 0/1, 8 r.). All.: Sacchetti.

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 5 (1/4, 0/1, 5 r.), Laquintana 14 (5/7, 1/1, 2 r.), Sneed 19 (5/12, 0/2, 12 r.), Laszewski 2 (1/1, 1 r.), Riismaa (1 r.), Lombardi 2 (1/2, 4 r.), Bartley 25 (5/9, 4/11, 5 r.), Bayehe 12 (5/8, 8 r.), Senglin 7 (2/6, 1/2, 3 r.), Buttiglione ne, Malaventura ne. All.: Sakota.

ARBITRI: Begnis – Perciavalle – Dori.

NOTE – Tiri liberi: Pesaro 22/26, Brindisi 15/20. Perc. tiro: Pesaro 22/58 (12/30 da tre, ro 9, rd 26), Brindisi 32/68 (7/19 da tre, ro 13, rd 30).